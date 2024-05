Le Iene stasera su Italia 1 | le anticipazioni i servizi e gli ospiti di martedì 28 maggio 2024

Come ogni martedì sera, anche oggi, 21 maggio, a partire dalle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de "Le iene " . Il programma di Davide Parenti, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, propone inchieste e intrattenimento, tra riflessioni e leggerezza. Leggiamo qualche... today

Negramaro, "senza Lele non avremmo continuato" - Negramaro, "senza Lele non avremmo continuato" - Lo rivela Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro tornando ai giorni dell'ictus a Lele Spedicato, che lo tenne in coma per alcuni giorni, nel racconto fatto a Nicolò De Devitiis de Le iene, nel ... ansa

Le Iene, le anticipazioni del 28 maggio: intervista emozionante ai Negramaro - Le iene, le anticipazioni del 28 maggio: intervista emozionante ai Negramaro - stasera, martedì 28 maggio, in prima serata su Italia1, nel nuovo appuntamento con “ Le iene ” il servizio di Nicolò De Devitiis che, dopo aver trasco8 rso due giorni a Berlino insieme ai Negramaro, n ... 361magazine

Le Iene: Giuliano Sangiorgi Rivela – ‘Il Malore di Lele Avrebbe Potuto Fermarci, Grazie per Non Aver Cambiato la Nostra Vita’ - Le iene: Giuliano Sangiorgi Rivela – ‘Il Malore di Lele Avrebbe Potuto Fermarci, Grazie per Non Aver Cambiato la Nostra Vita’ - stasera, martedì 28 maggio, in prima serata su Italia1, nel nuovo appuntamento con “Le iene” il servizio di Nicolò De Devitiis che, dopo aver trascorso due ... lifestyleblog