Le cose stanno finalmente migliorando per la navicella interstellare Voyager 1

(Di martedì 28 maggio 2024)1: Un ViaggioIndimenticabile Una volta, durante una ricerca su Google delle distanze nel sistema solare con mio padre, ho suscitato il suo interesse con cifre sempre più sbalorditive. La1 si è rivelata la più incredibile di tutte, trovandosi a oltre 15 miliardi di miglia di distanza, ed è diventata una vera e propria star. Un’Esploratrice Spaziale Affascinante La1, uscita dal sistema solare, è stata amata per la sua capacità di comunicare con la Terra. Recentemente, però, la sua trasmissione di dati ha smesso di avere senso, generando preoccupazione tra gli appassionati. Un Importante L'articolo proviene da News Nosh. .

L'Esa ha iniziato la corsa per creare una SpaceX europea - L'Esa ha iniziato la corsa per creare una SpaceX europea - Un provvedimento assegna 25 milioni di euro a Thales Alenia Space (partecipata dal gruppo Leonardo) e a The Exploration Company, startup franco-tedesca, perfavorire la nascita di un «Musk europeo» ... corriere

La Voyager 1 ha ripreso ad inviare dati scientifici a Terra - La voyager 1 ha ripreso ad inviare dati scientifici a Terra - Il JPL ha annunciato il 22 maggio che la sonda voyager 1 ha ripreso a inviare a Terra dati scientifici, in particolare da due dei quattro strumenti ancora attivi. I dati sono arrivati dopo due giorni ... informazione

La Voyager 1 ha ripreso la ricezione dei dati scientifici dallo spazio interstellare! - La voyager 1 ha ripreso la ricezione dei dati scientifici dallo spazio interstellare! - Dopo aver sistemato il problema al computer di bordo la sonda voyager 1 ha ripreso a inviare dati scientifici dallo spazio interstellare La sonda voyager 1 ha ripreso a restituire dati scientifici da ... informazione