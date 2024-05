Le aurore potrebbero dipingere nuovamente i cieli della Terra all’inizio di giugno Ecco le serate chiave a cui prestare attenzione

(Di martedì 28 maggio 2024) Le meraviglie dell’Aurora Boreale: tutto quello che devi sapere Se desideri osservare l’Aurora Boreale da sotto il circolo polare artico, preparati per la prima settimana di. Laha recentemente sperimentato una delle tempeste geomagnetiche più potenti in oltre vent’anni, dipingendo inon solo del nord, ma fino al sud, fino alla Florida e al Messico. Questa straordinaria manifestazione è stata causata da diversi fenomeni solari che hanno colpito simultaneamente la, originati da un’enorme macchia solare nota come regione attiva 3664, ben 15 volte più larga. Le particelle cariche generate sono state incanalate dalla magnetosfera L'articolo proviene da News Nosh. .

Dolzago: Incanto di Voci, il 1° giugno una rassegna corale - Dolzago: Incanto di Voci, il 1° giugno una rassegna corale - Sabato 1 giugno alle ore 21 presso la Chiesa Santa Maria Assunta di Dolzago, si terrà un concerto nell’ambito della quinta edizione della rassegna corale ''Incanto ... casateonline

Consorzio dei Comuni dei Navigli: un giugno, tanti eventi per accogliere l’estate - Consorzio dei Comuni dei Navigli: un giugno, tanti eventi per accogliere l’estate - Nei Comuni del Sud Ovest Milanese nel mese di giugno in programma tanti eventi per tutti: dalle feste popolari allo street food, dalla musica alle mostre d'arte e anche tanto sport. Tante occasioni pe ... ticinonotizie

2 giugno, tutti gli eventi per la festa della Repubblica a Padova - 2 giugno, tutti gli eventi per la festa della Repubblica a Padova - 2 giugno - “Sana e robusta Costituzione” ore 10.30 - Anteprima ... il corteo acqueo sarà visibile dai Giardini dell’Arena. L’ormeggio è previsto a terra a fianco delle Porte Contarine, sotto il ... padovaoggi