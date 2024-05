Le acconciature per chi ama mettere i capelli dietro le orecchie

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 28 maggio 2024) In psicologica, portare ilepuò avere numerosi significati. In alcuni casi, infatti, questo gesto rappresenta un segnale di apertura e, dunque, scoprire lesignifica mettersi in ascolto. O, addirittura, sottolineare la volontà di rivelare qualcosa di sé, anche provando a sedurre l’interlocutore. Un invito a cogliere le opportunità e a essere disponibili nei confronti del prossimo. Altre volte, invece, l’abitudine a nascondere ilepotrebbe indicare imbarazzo, persino il timore di fare una brutta figura. Qualsiasi sia il motivo che porta ad allontanare idal viso e bloccarlile, è bene trasformare un gesto automatico in un’acconciatura chic.