Lazio e Roma le ultime sullo stadio | interessanti indicazioni dall’assessore Onorato

(Di martedì 28 maggio 2024) La stagione diè andata in archivio e un argomento caldo per il futuro è quello sul fronte. “Crediamo che sia lasia ladebbano avere il lorodi proprietà. Oltre a dirlo abbiamo fatto i fatti perché con lasiamo andati avanti. Adesso manca il progetto esecutivo da parte della, però di fatto il Comune, i miei colleghi, il Sindaco, tutto quello che bisognava fare, l’abbiamo fatto”. Sono le parole di Alessandro, assessore allo sport diCapitale, intervenuto nel programma Gli Inascoltabili in onda su RadioSound. “Abbiamo registrato un clamoroso e rinnovato interesse da parte del presidente Lotito a presentare concretamente un progetto per fare lodellaal Flaminio. Lo dico chiaramente: se il presidente Lotito è pronto ad investire soldi per rifare loFlaminio il comune diè pronto a valutare il progetto.