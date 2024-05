Lavori Stradali Bloccati per Maltempo | Pronto l' Esposto alla Corte dei Conti

(Di martedì 28 maggio 2024) Teramo - L'Associazione Robin Hood denuncia ritardi nei cantieri Anas su Statali 16, 80 e 150 Nel Teramano, isulle Statali 16, 80 e 150 sono fermi dal 23 dicembre 2023 a causa dele della mancata attivazione dei Pod, i punti di rilascio di energia elettrica. L'Associazione Robin Hood ha annunciato che presenterà undeie una segnalazione al Prefetto di Teramo per indagare sui ritardi. I tratti interessati sono la Statale 80 verso il Gran Sasso, la Statale 150 della Valle del Vomano e la Statale 16, dal km 191 al km 421. L'Associazione, che vigila sull'uso corretto dei fondi pubblici, ha riscontrato dal sito dell'Anas che i cantieri sono fermi pere problemi tecnici, motivazioni che ritiene inaccettabili data la mite stagione invernale e i tempi brevi per l'attivazione dei Pod.

