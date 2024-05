Lavori estivi Oltre 3 000 posizioni aperte con Openjobmetis

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 maggio 2024. Come ogni anno, l’estate si presenta come un periodo ricco di opportunità di lavoro, non solo stagionale, e, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, apre3.000in molti settori in tutta Italia, a partire da quello agroalimen .