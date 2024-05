Lavori di ampliamento del cimitero pubblicata la gara Il sindaco Raiano | Ecco cosa prevedere il progetto

(Di martedì 28 maggio 2024) Curti. «Un sogno che diventa realtà; finalmente é statalaper l’affidamento deiper l’del nostrocomunale». Queste le parole deldi Curti Antonioche annuncia la pubblicazione della delibera con ad oggetto lad’appalto per idel. «Era – continua il primo cittadino – uno degli obiettivi inseriti nel nostro programma elettorale. Abbiamo sempre ritenuto che occorre valutare il nostro operato per quanto promesso nel 2019, in occasione della scorsa campagna elettorale, e quanto effettivamente realizzato nel corso dei cinque anni. Siamo certi di aver rispettato quando annunciato, nonostante le enormi difficoltà derivanti soprattutto dalla pandemia da Coronavirus che di fatto ha fermato tutto per quasi due anni».

