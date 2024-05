Lautaro Martinez-Inter questo rinnovo s’ha da fare | parola di Marotta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) Giuseppecome i Bravi di Don Rodrigo, ma al contrario. L’AD dell’detta tempi e dispensa rassicurazioni suldi contratto dimatrimonio si farà. Ma quando?ROGATIVI – Se si potesse scommettere sulla frase più pronunciata negli ultimi mesi dai tifosi dell’, certamente verrebbe naturale puntare su una che inizia per “” e finisce con “quando rinnova?”. Questa è il quesito più in voga del momento e, probabilmente, è destinato a restare tale per molto altro tempo. Perché la risposta a questa semplice – ma purtroppo non banale – domanda tarda ad arrivare. E gli indizi che possono aiutare a risolvere l’rogativo si fanno ogni giorno più contraddittori. Una promessa che aveva tutta l’aria di potersi rinnovare in maniera quasi spontanea, adesso rischia di trovare sulla propria strada degli ostacoli imprevisti.