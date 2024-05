Lautaro Martinez da solo | dietro c’è il deserto – TS

Lautaro Martinez è uno dei grandi protagonisti dell’ Inter scudettata, il principale in zona gol. Eppure i dati finali lasciano un po’ l’amaro in bocca per alcune situazioni che si sarebbero potute sviluppare meglio. Ecco le nuove classifiche marcatori nerazzurre a stagione conclusa MILANO – La ... inter-news

Riccardo Trevisani valuta Lautaro Martinez non solo per il campionato, ma anche per le altre competizioni. Il giornalista non ha preso in simpatia l’argentino su Cronache di Spogliatoio. VALORE – Riccardo Trevisani provoca sull’argentino: «Sulla valutazione di Lautaro Martinez va preso in ... inter-news