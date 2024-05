Lautaro Martinez bene ma non benissimo | 129 Inter ma scalata frenata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024)è uno dei grandi protagonisti dell’scudettata, il principale in zona gol. Eppure i dati finali lasciano un po’ l’amaro in bocca per alcune situazioni che si sarebbero potute sviluppare meglio. Ecco le nuove classifiche marcatori nerazzurre a stagione conclusa MILANO – La prima stagione da capitano dell’si chiude con 27 gol per, capocannoniere nerazzurro e non solo. L’attaccante argentino, grazie alle 24 reti segnate in Serie A, vince sia lo Scudetto sia la classifica marcatori del campionato italiano. Per questo il classe ’97 di Bahia Blanca è automaticamente il capocannoniere stagionale dell’di Simone Inzaghi nuovamente scudettata. Numeri importanti ma paradossalmente inferiori alle aspettative di metà stagione.