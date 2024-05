Latina Giovane ragazza tenta il suicidio messa in salvo dai militari dell’Arma

E' accaduto davanti a un locale in zona Ferro di Cavallo. Il sindaco: "in strettissimo contatto con le forze dell'ordine" Una ragazza è rimasta ferita al piede da uno sparo partito nel corso di una rissa probabilmente tra stranieri scoppiata poco dopo mezzanotte in zona Ferro di Cavallo a Sezze , ... sbircialanotizia

(Adnkronos) – Una ragazza è rimasta ferita al piede da uno sparo partito nel corso di una rissa probabilmente tra stranieri scoppiata poco dopo mezzanotte in zona Ferro di Cavallo a Sezze , davanti a un locale già in passato finito al centro delle cronache. La giovane, operata al Santa Maria Goretti ... periodicodaily

Fase Salvezza Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 7^ giornata - Fase Salvezza Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 7^ giornata - CALENDARIOMercoledì 29 maggio si gioca la settima giornata della fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West, seconda di ritorno: in programma Nardò-Luiss ... basketinside

16enne abbandonata sul GRA, la ragazza ritratta le accuse alla mamma - 16enne abbandonata sul GRA, la ragazza ritratta le accuse alla mamma - Dopo il clamore suscitato dalla notizia della mamma che, dopo una lite per un 5 in latino, aveva abbandonato la figlia sul Grande Raccordo Anulare a Roma arriva una seconda versione. La ragazza, forse ... tg.la7

A2 - Latina, infrasettimanale a Chiusi: le parole dell'assistente Tricarico - A2 - latina, infrasettimanale a Chiusi: le parole dell'assistente Tricarico - Stimoli diversi per le due squadre: ambizione per Chiusi, orgoglio per latina, ma obiettivo condiviso ... Domenica scorsa con Cento ognuno dei ragazzi ha fatto qualcosa in più, ed è stato chiamato a ... pianetabasket