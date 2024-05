Lastre di eternit scaricate sul percorso della ‘Greenway’

(Di martedì 28 maggio 2024) Abbandono selvaggio disulciclopedonale, denominatache collega Aulla con Podenzana e Tresana. A scoprire i cumuli disuldemaniale frequentato da runner, ciclisti, ma anche solo da chi vuole fare una passeggiata nel verde, è stato ieri mattina Paolo Sordi, ispettore ambientale aullese che percorre molti chilometri per monitorare le campagne e segnalare le discariche abusive. La discarica abusiva è in aperta campagna. Non è certo il primo ritrovamento didiche occorre smaltire secondo precise modalità trattandosi di fibrocemento contenente amianto. altamente pericoloso per la salute dell’uomo. "Percorrendo questo tracciato per la mia solita camminata domenicale – spiega Sordi, soprannominato lo ‘sceriffo dei boschi’ – ho scoperto questi cumuli diabbandonati abusivamente: uno scempio ambientale in mezzo a tutto questo verde.

