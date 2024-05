L’asso Toia resta alla Sba Ora sotto col nuovo coach

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) di Luca Amorosi "Faremo di tutto per tenere Facundoad ", aveva detto il presidente della Scuola Basket Mauro Castelli per le colonne del nostro quotidiano. Promessa mantenuta, perché il playmaker argentino (nella foto)in amaranto anche per la stagione 2024/25. Arrivato in punta di piedi da Falconara nel gennaio 2023,in poco tempo è diventato il metronomo della squadra, conducendo la Amen Sbapromozione in serie B Interregionale e a una comoda salvezza nella stagione da poco conclusa viaggiando a 12 punti di media a partita e facendo divertire i tifosi con le sue giocate da altre platee. "Confermareera una priorità – ha aggiunto Castelli – perché è un ottimo giocatore e un bravissimo ragazzo che si è affezionato al nostro ambiente.