L’assessore in visita | | Il Pavese importante Ci tenevo a esserci

(Di martedì 28 maggio 2024) "Ilè una realtàdella Lombardia, cia essere presente". Cosìregionale alla Cultura Francesca Caruso facendoal Castello di Mirabello, che in passato era di proprietà della famiglia Fiamberti e poi è diventato residenza di caccia dei Visconti che vi si trasferivano da piazza Castello. Sembra che l’edificio attraverso un tunnel sotterraneo sia collegato con la Certosa di Pavia e con il Castello visconteo, come proverebbero alcune porte cementate. Negli anni il Castello è diventato di proprietà del San Matteo e in tempi più recenti è stato ceduto al Comune che avrebbe dovuto trasformarlo per accogliere una mostra permanente dedicata alla Battaglia di Pavia. Un diorama dello scontro che ha deciso i destini d’Europa in realtà è stato realizzato al Castello di Belgioioso, mentre quello di Mirabello aspetta ancora interventi di messa in sicurezza.