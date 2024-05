L’asfalto green e high tech per le strade del Giubileo di Roma 2025

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024) Un asfalto, innovativo e sostenibile, realizzato con plastiche dure riciclate appositamente selezionate (come alcune tipologie di giocattoli, vecchie custodie di cd e cassette della frutta) e grafene per l’attività di ripavimentazione delledeldi. Anas, soggetto attuatore di una serie di opere giubilari, già per 12 chilometri (pari a 15.000 m³) ha utilizzato la tecnologia innovativa completamente made in Italy sviluppata da Iterchimica – società italiana di Suisio (BG) specializzata in soluzioni sostenibili per il settore stradale – da sempre impegnata verso la sostenibilità e la transizione. Il primo lotto di circa 190 m (80m³) è già stato realizzato lo scorso luglio in Via Trionfale. Anas ha impiegato un asfalto speciale arricchito dalla tecnologia Gipave a base di grafene e plastiche dure, brevettata da Iterchimica, frutto di una ricerca durata sei anni, condotta dall’azienda bergamasca in collaborazione con G.