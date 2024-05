L’Arci Bellezza è la casa della musica | Da noi il tempo si ferma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) E' l'Arci,. Verrebbe da dire così pensando a quello che è ormai l'unico baluardo rimasto a Milano dei circoli nei quali ilsi. E non perché la vita non scorra. Anzi. Per citare un titolo di un album di Eros Ramazzotti, di vita ce n'è. Eccome. In via Giovannila vita brulica ogni sera. Perché ogni sera c'è qualcosa da fare. Concerti, rappresentazioni teatrali: l'Arciè un punto di ritrovo e di riferimento per moltissimi appassionati. E non è raro scorgere fra il pubblico musicisti come Dente, Calcutta, Colapesce, Dimartino. Una realtà che conta 25mila soci e che offre, ma non solo: corsi di vario genere, appuntamenti artistici, ricreativi, sportivi. Un’offerta che in città non ha eguali. Oltre a un aspetto di riqualificazione degli spazi che non va sottovalutato.