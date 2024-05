L’appello di Open Arms ai candidati alle europee | “Aiutateci a fermare le morti dei migranti”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 28 maggio 2024) Un fondo europeo per i salvataggi nel Mediterraneo, procedure più semplici per entrare in Europa, e una normativa sui migranti che tuteli i diritti umani, non solo le frontiere. Sono cinque le richieste della Ongaielezioni, già sottoscritte da alcuni nomi di spicco di diverse liste. .