Lancia torna ai rally dopo oltre 30 anni con la nuova Ypsilon

(Di martedì 28 maggio 2024)ai30, l'ultima partecipazione ufficiale risale al 1991 con la leggendariaDelta Integrale. L'auto con cui il marchio torinese tornerà alle competizioni è la4 HF che parteciperà nella categoria omonima, ovvero la4. Si tratta della porta di accesso al mondo deied è qui che i giovani piloti iniziano la carriera per diventare professionisti. È un nuovo inizio in perfetto stile, caratterizzato da ambizione, pragmatismo e umiltà, in coerenza con la missione e il Dna del marchio, che è ancora oggi il marchio più vincente di tutti i tempi nel mondo dei, con 15 campionati del mondo, tre di Endurance costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.