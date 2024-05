L’album più raro e caro al mondo sarà finalmente ascoltato in pubblico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio, 2024 –piùal, “Once Upon a Time in Shaolin”, registrato dal collettivo Wu-Tang Clan su un solo disco contenuto in una scatola d’argento potrà esserein una esibizione organizzata dal Tasmania's Museum of Old and New Art (Mona). La storia delè lunga e particolare. Il collettivo di artisti hip-hop Wu-Tang Clan nacque nel 1992 e fu di grande importanza per lo sviluppo e la crescita dell’hip-hop. Nel 2006 il gruppo, notando come in quegli anni il valore della musica fosse diminuito a causa del proliferare dello streaming online e della pirateria, decise di ribellarsi a questa dinamica e di provare a cambiare l’approccio alla musica. L’idea, nelle parole dei produttori Cilvaringz e RZA, era quella di offrire “un approccio in stile rinascimentale in modo da aprire un dibattito sulla musica e sulla fruizione della stessa al giorno d’oggi”.