L'agente di Di Gregorio ammette: 'È pronto per la Juventus' - L'agente di Di gregorio ammette: 'È pronto per la Juventus' - Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di gregorio, ha rilasciato un`intervista a Sportitalia, parlando della stagione appena conclusa dal portiere del Monza:. calciomercato

Ludovica Valli, il volo a Ibiza si trasforma in un incubo: «Viaggiare con i bambini piccoli e incinta di sei mesi: umanità zero» - Ludovica Valli, il volo a Ibiza si trasforma in un incubo: «Viaggiare con i bambini piccoli e incinta di sei mesi: umanità zero» - Viaggiare con i bambini non è proibitivo. Anzi. L'importante è riuscire ad organizzare bene il viaggio anticipando tutti quei problemi che potrebbero recare stress e ... ilmattino

DI GREGORIO - JUVENTUS: L'AGENTE FRENA  - DI gregorio - JUVENTUS: L'AGENTE FRENA  - In un'intervista rilasciata a Sportitalia, l'agente di Michele Di gregorio, Alberto Belloni, parla così dell'interessamento ... sportmediaset.mediaset