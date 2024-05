Ladri provano ad entrare in un’abitazione Messi in fuga dalle guardie giurate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) L’emergenza furti nelle case è tutt’altro che finita, sebbene siamo lontani dall’escalation che si era registrata a inizio anno al Pollino e soprattutto a Strettoia. Una coppia dici ha provato anche venerdì notte, ma il tempestivo intervento delleli hain. L’episodio è avvenuto quasi all’alba, quando è scattato un allarme collegato con l’istituto di vigilanza “La Lince“. Sul posto si è fiondata la radio pattuglia di zona, subito raggiunta da un’altra in supporto. A quel punto i malviventi, che si trovavano ancora in giardino, si sono dileguati. Dalla successiva ispezione sono stati rilevati due cancelletti aperti, ma senza danni. Successivamente sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso: le indagini per risalire aisono tuttora in corso.