L' addio e l' arrivederci al Giro d' Italia di Domenico Pozzovivo e Giulio Pellizzari

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo 3317,2 km in 79 ore, 14 ore e 3 secondi alla media di 41,856 all’ora,è giunto ventesimo a 56’32” equarantanovesimo a 2.42'10" dal trionfatore, lo sloveno Tadej Pogacar. Il meno giovane,, e il più giovane,. Ecco il loro diario di bordo in esclusiva per “Il Foglio”.: “Questod’, il mio diciottesimo e ultimo, mi ha regalato la serenità. Ho dato tutto quello che avevo, più nella cattiva che non nella buona sorte. All’inizio per incidenti e cadute. Alla fine per un malanno, bronchitella, tosse, che mi ha ostacolato e trattenuto. Ma ce l’ho fatta, non come un anno fa, quando fui costretto, amareggiato, ad abbandonare la corsa per colpa del Covid. E ce l’ho fatta combattendo.