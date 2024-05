L’addio a Paolo Spada | Ha seminato tanto amore La sua vita non finisce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Una delle chiese più grandi di Buccinasco, quella di Maria Madre in via Marzabotto, era troppo piccola per ospitare le oltre 300 persone che hanno partecipato ai funerali di. Il "medico dei dati e dei numeri", così lo chiamava il popolo social che lo ha seguito per mesi con le sue "Pillole di Ottimismo", la pagina Facebook creata per rispondere a dubbi e chiarire quei numeri dei contagi che, durante la pandemia, facevano tanta paura. "Anche durante la chemio, quando era passato dalla parte del medico a quella del paziente, si era ripromesso di rispondere a tutti - hanno ricordato in chiesa i fratelli del chirurgo vascolare, scomparso dopo aver combattuto per diverso tempo un tumore -. Potevano essere centinaia di commenti al giorno: lui rispondeva a tutti, sempre con garbo e professionalità.