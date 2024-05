Laboratori per le magliette gialle Oggi al via le iscrizioni

(Di martedì 28 maggio 2024) Torna anche quest’estate ’Lavori in Comune’, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto a ragazzi dai 14 ai 19 anni. Sono disponibili oltre 750 posti, suddivisi in 80 percorsi e attività differenziate, impegnando lein oltre 150 settimane di attività, sia in città che nel forese. Itoccheranno diverse tematiche di interesse: dalla cura dell’ambiente al ripristino di aree verdi e beni comuni, dalla realizzazione di murales e mosaici per abbellire la città alla riparazione di biciclette da destinare a finalità sociali, dalla realizzazione di piccoli manufatti, per finire all’accoglienza turistica. Fra le novità di quest’anno, si evidenzia ilo di fumetto “e un doppioo – teatro e songwriting – finalizzato alla presentazione di un musical sul tema della violenza sulle donne.

