La volta buona Susanna Messaggio lascia tutti senza parole | la battuta choc in diretta VIDEO

(Di martedì 28 maggio 2024) Personaggi tv. “La”, nel corso della puntata andata in onda oggi, martedì 28 maggio 2024,hatoin seguito ad una. Scopriamo insieme che cosa è successo nella trasmissione Rai condotta da Caterina Balivo.Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina alla famosa ex coppia: social in delirio (FOTO) Leggi anche: Grave lutto per l’Estetista Cinica, l’imprenditrice ha comunicato la morte “La”,Oggi, martedì 28 maggio 2024, è andata in onda una nuova puntata di “La”. Dopo aver parlato con i suoi ospiti di body shaming e della commovente storia del cane Marley, Caterina Balivo ha chiamato in studio Miriana Trevisan eper ricordare Mike Bongiorno.