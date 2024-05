La volta buona Susanna Messaggio contro Miriana Trevisan | Parla come il cane

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 28 maggio 2024) Una puntata in ricordo del grande Mike Bongiorno è diventata teatro di frecciatine e stoccate, alcune decisamente no sense. È quanto accaduto a Lamartedì 28 maggio tra, invitate dalla padrona di casa Caterina Balivo per celebrare il mitico conduttore che quest’anno avrebbe compiuto cento anni. Sia lasia lahanno avuto modo di lavorare con il presentatore negli anni Novanta.è stata valletta di Mike in Telemike, Superflash e Bis mentreha affiancato per molti anni l’italo-americano a La ruota della fortuna e poi a Bravo bravissimo, Viva Napoli, Tutti in Allegria. Tensione a Lasu Rai1 traè apparsa fin da subito ostile adurante la loro intervista doppia su Rai1.