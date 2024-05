La vita che volevi | una donna transgender alle prese con un passato da dimenticare nella nuova fiction Netflix

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 28 maggio 2024) Lache: Giuseppe Zeno e Vittoria Schisano La transizione di genere è uno dei temi sociali più discussi e, per chi la vive, è un percorso difficile e delicato sia per il processo sia in sé, sia per lache la persona si appresta a condurre. E’ proprio questa seconda fase, fatta di cambiamenti e di rinascita, al centro di Lacheserie italiana in sei puntate in uscita domani, 29 maggio, su. La protagonista è Vittoria Schisano, nelle vesti di Gloria, unaconvinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e si è fidanzata con Ernesto. La suaverrà sconvolta dall’arrivo di Marina (interpretata da Pina Turco), sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che iniziasse il suo percorso di transizione.