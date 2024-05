La vita che volevi la recensione dei primi episodi | se la serie che volevamo non è questa

(Di martedì 28 maggio 2024) Lachedi Ivan Cotroneo? La primaitaliana con una protagonista transgender (Vittoria Schisano) è una cocente delusione: un'ottima idea di fondo sviluppata e recitata male. Dal 29 maggio su Netflix. È la rabbia che ci guida nello scrivere ladeide Lache. Rabbia, perché è stata sprecata un'occasione su cui puntavamo. Era lache, almeno chi scrive, aveva adocchiato alla presentazione del palinsesto italiano Netflix. Il motivo? Perchéè la primaitaliana con una protagonista transgender (sembra una mera etichetta, invece vale tantissimo, soprattutto nell'Italia di oggi). Insomma, motivo di forte interesse per il tema coraggioso ed attualissimo che affronta. Quindi, ci fa ancora più male bocciarla, ma non potremmo fare altrimenti.

La Vita che Volevi è la nuova serie made in Italy ideata e diretta da Ivan Cotroneo, in arrivo su Netflix dal 29 maggio. A pochi giorni dal lancio sul catalogo, il colosso dello streaming ha diffuso in rete una serie di foto esclusive (realizzate da Camilla Cattabriga per Netflix ) che offrono ... universalmovies

La vita che volevi : Giuseppe Zeno e Vittoria Schisano La transizione di genere è uno dei temi sociali più discussi e, per chi la vive, è un percorso difficile e delicato sia per il processo sia in sé, sia per la nuova vita che la persona si appresta a condurre. E’ proprio questa seconda fase, ... davidemaggio

Stem Women Congress, Meriggi (Eng): "Importante role model persone concrete come riferimento per ragazze" - Stem Women Congress, Meriggi (Eng): "Importante role model persone concrete come riferimento per ragazze" - “I miei genitori, in modo inconscio, avrebbero voluto che io seguissi una carriera diversa, anche se sono sempre stati comunque a mio supporto, nel momento in cui ho deciso la mia strada. Tuttavia, ... adnkronos

Sorpresa, la mitica Porsche 911 è diventata ibrida: ora ha tre motori. Foto - Sorpresa, la mitica Porsche 911 è diventata ibrida: ora ha tre motori. Foto - «Abbiamo lavorato per cambiare il meno possibile l’architettura di base. Il nostro obiettivo era mantenere intatto il carattere migliorando prestazioni e sensazioni di guida», ha dichiarato Frank Mose ... corriere

Un Matrimonio da Single - Un Matrimonio da Single - Un Matrimonio da Single, scheda del film di Damián Romay, con Kabby Borders, Alex Trumble e Reed Favero, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film in T ... comingsoon