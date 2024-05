La transizione globale è anche questione di prezzi Banca mondiale spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) Il G7 di Stresa, conclusosi lo scorso sabato, ha impresso una spinta non banale allaenergetica. I ministri dell’Economia e della Finanze che per due giorni hanno animato le sponde del Lago Maggiore, hanno convenuto sulla necessità di aumentare i giri per chiudere definitivamente i conti con l’era dei fossili, il prima possibile. Missione tutt’altro che facile dal momento che, al netto delle buone intenzioni politiche, il grosso del globo funziona e si riscalda ancora col petrolio.DI TARIFFE Ed è qui che entra in gioco il cosiddetto carbon pricing, ovvero il sistema di tariffazione planetario, che mira a rallentare il più possibile gli investimenti in idrocarburi, in favore delle fonti rinnovabili. L’architrave di questo meccanismo è che più costano il carbone e i suoi derivati, meno conviene investirci sopra.