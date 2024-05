La Transizione 5 0 passa per l’ERP | i vantaggi e le agevolazioni spiegati dall’esperta

(Di martedì 28 maggio 2024) Con il piano5.0 è possibile accedere adper software utili nelle imprese, anche gli ERP. Ma andiamo con ordine: siamo ormai approdati alla quinta rivoluzione industriale, che irrompe non solo ridisegnando gli assetti di produzione, adesso più orientati alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico, ma anche trasformando il rapporto fra uomo e macchina in modo sempre più collaborativo e intuitivo. In questo contesto, gli ERP – acronimo di Enterprise Resource Planning – sono i software che possono realmente dare un supporto alle aziende per affrontare la5.0. Per delineare i confini di questa innovazione, abbiamo chiesto qualche chiarimento all’Ing. Daniela Ruggiero, PMO e ERP Senior Consultant in Fortress Lab.

