La tragedia del Titan non ferma i sommergibili | miliardario pronto alla spedizione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 28 maggio 2024) Il 18 giugno 2023 i cinque occupanti del sommergibilehanno perso la vita a circa 3.800 metri di profondità sotto il livello del mare. Si erano inabissati al largo dell'isola di Terranova (Canada) per visitare il relitto delic nell'ambito di un'escursione organizzata dsocietà statunitense OceanGate, ma il mezzo su cui si trovavano è imploso. A meno di un anno di distanza d, undell'Ohio ha deciso di visitare il sito delic a bordo di un sommergibile per dimostrare che ora l'industria è più sicura. L'investitore immobiliare Larry Connor ha detto che sta progettando di percorrere oltre 12.400 piedi fino al relitto in un sommergibile che trasporta due persone, insieme al co-fondatore di Triton Submarines Patrick Lahey.