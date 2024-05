La tecnica ipnotica di Swiatek per trovare la concentrazione al Roland Garros – Video

(Di martedì 28 maggio 2024) “Non ci sono molte persone che parlano di psicologia nel tennis. È una cosa abbastanza nuova ma penso che l’aspetto mentale sia fondamentale nel tennis di oggi perché tutte sanno giocare molto bene. Ma quelle che riescono ad essere anche forti mentalmente fanno la differenza”. Lo ripete spesso Iga, tennista numero uno al mondo del Ranking WTP. E pochi minuti prima di scendere in campo contro la francese Leolia Jeanjean – al suo debutto al– la tennista polacca ha messo alla prova la suamentale con unache definireè poco. Una routine molto particolare che ha catturato l’attenzione dell’account X delè stata ripresa – sdraiata per terra – mentre seguiva con gli occhi una pallina fatta roteare sopra la testa.

