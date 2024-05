La supercar entrate nel mito Il sogno corre alla Canniccia

(Di martedì 28 maggio 2024) Passione per le auto, culto della bellezza e amicizia. Questi i tre ingredientibase del “day 2024“, un evento con protagoniste auto da, che si è tenuto domenica tra Pisa e Forte dei Marmi per concludersi nell’iconico locale versiliese recentemente riaperto: la. La partenza delle 70 auto d’epoca es, da Santa Croce sull’Arno, nel comprensorio del cuoio, un paesaggio mozzafiato in Piazza dei Miracoli, con una sosta ai piedi della torre pendente patrimonio dell’Unesco e poi la tappa finale nella prestigiosa cornice di Forte dei Marmi, con l’arrivo nel favoloso contesto della ‘’, locale rinato graziepassione evolontà di Attilio Bindi. Ad organizzare l’evento: Mauro Bertoli, Filippo Francioni, Vincenzo Iannelli e Stefano Lazzeri, grandi appassionati d’auto d’epoca, uniti nel sodalizio “Scuderia Belle Curve” insieme al Rotary Club di Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio e al suo presidente Claudio Bartali.

