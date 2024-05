La str*** Giorgia Meloni a Caivano cosa è successo durante l’incontro con Vincenzo De Luca

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Martedì 28 maggio è stato inaugurato il centro sportivo ex Delphinia di, zona metropolitana di Napoli, alla presenza della presidente del Consiglio. La struttura sportiva è stata ristrutturata e risanata e tra qualche giorno potrà essere frequentata dai ragazzi del territorio. Un territorio in difficoltà, salito purtroppo agli onori delle cronache per storie di droga ma anche di disagio, come quella della piccola Fortunata Loffredo. “Saluto gli atleti qui presenti e non posso non aprire senza fare dei ringraziamenti a tutte le persone che hanno dato un contributo di buona volontà per questa scommessa che avevamo fatto e particolarmente padre Maurizio Patriciello perché senza la sua insistenza e la sua determinazione tutto questo non sarebbe iniziato”, ha detto la premier