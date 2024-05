La storia delle corse automobilistiche fa tappa a Viareggio | il 13 giugno sfila la Mille

(Di martedì 28 maggio 2024) Nel panoramacompetizioniitaliane, laMiglia rappresenta un evento di grande prestigio e tradizione. Inaugurata nel 1927, questa gara di granfondo ha unito nel corso dei decenni la passione per i motori alla profonda cultura storica del Paese. Fino al 1957, laMiglia ha messo alla prova i concorrenti in una sfida di velocità che partiva e terminava a Brescia, snodandosi fino a Roma e ritorno, attraversando le regioni del Centro-Nord Italia. Dopo un'interruzione di vent'anni, per un gravissimo incidente in cui morirono undici persone, nove spettatori, tra i quali cinque bambini e anche due piloti della scuderia Ferrari - la nota Tragedia del Guidizzolo -, la competizione è stata “reinventata” nel 1977 come una gara di regolarità per auto storiche, diventando un evento che celebra laautomobilistica piuttosto che la velocità pura, come accadeva in precedenza.

