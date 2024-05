La stagione ufficiale partirà ai primi di agosto ma non ci sono ancora date precise In Coppa Italia i granata sfideranno il Genoa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) I tifosi della Reggiana hanno sognato a lungo un derby dicon il Parma per aprire la prossima. E sarebbe stato così, seguendo quello che fino a ieri sera era stato il criterio utilizzato abitualmente nel comporre il tabellone della competizione tricolore. Nella fattispecie, l’undicesima della Serie B (ovvero la Reggiana) avrebbe affrontato la prima promossa (il Parma) che avrebbe avuto il vantaggio del fattore campo. Sembrava quindi tutto pronto per una sfida di fuoco al ‘Tardini’, come da tradizione aidi, quando va in scena il primo turno. Ieri, giusto per crearepiù scompiglio, era addirittura circolato un presunto tabellone ‘’ che confermava questa teoria, ma in serata è arrivata la doccia fredda.