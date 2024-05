La stagione di prosa del Comunale | Grandi nomi e lavoro di squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Tutti sono stati seduti sui loro scranni, didascalici, com’è anche giusto che sia durante una conferenza stampa di presentazione delladi. Tutti tranne uno: Michele Placido, che – trovatosi di fronte a una platea tutta orecchie e curiosità – non ha saputo resistere. Si è spogliato dei panni di presidente del TeatroAbbado e si è aggirato tra la platea. Basta poco: uno sguardo empatico, il microfono in mano e il timbro vocale controllato. Placido ha raccontato di quando ha girato un film teatrale per gli abbonati e per i ferraresi, chiusi in casa all’epoca del Covid: "Mi è sembrata una cosa giusta, mi è sembrata una cosa emotiva. Ma il fatto più emozionante è che il film non si sarebbe potuto realizzare al Piccolo, all’Argentina di Roma… la burocrazia non l’avrebbe permesso.