La squadra in corsa con Macchi Dal M5Stelle a Europa Verde | Ambiente lavoro e sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024), sanità,. Sono i "quattro punti per Castello", ossia i quattro macro-temi sulla quale è incentrato il programma elettorale di Fabrizio. Il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle e dista da tempo incontrando gli elettori e ha presentato i candidati al consiglio che ne supportano la. "Questa amministrazione non ha tenuto conto dei cittadini contrari al progetto del forno crematorio a Cambiano – ha ribadito, spiegando la mancata intesa con il Partito Democratico che il Movimento ha raggiunto invece in altre realtà comunali – manca inoltre un "piano del" e un vero impegno sulle comunità energetiche. Non ci convince nemmeno il recupero dell’ex-Montecatini: chi amministra avrebbe dovuto poi trovare altri spazi per decentrare parte degli uffici comunali, migliorandone l’accessibilità" Per quel che riguarda gli aspiranti consiglieri, il M5S schiera Rita Ricci, Lorenzo Lelli, Federica Zunino, Antonio Segretario, Francesca Tinti, Hans Nardi, Fiammetta Strigoli, Flaviano Poggi, Anna Baldi, Vilson Pjetri e Tiziana Lazzeretti.