La squadra belga è stata annunciata senza un nome ENORME

Thibaut Courtois è stato escluso dalla rosa dei convocati del Belgio per Euro 2024. Il portiere del Real Madrid si sta riprendendo da un infortunio al legamento crociato anteriore dopo aver saltato gran parte della stagione, ma sabato dovrebbe iniziare la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Courtois, che ha guadagnato 102 presenze per il suo paese, è stato snobbato dall'allenatore Domenico Tedesco in favore di Koen Casteels, Thomas Kaminski e Matz Sels. In precedenza aveva detto che il 32enne non sarebbe stato selezionato perché era fuori gioco da così tanto tempo e ha mantenuto la sua promessa. Un anno fa, Tedesco affermò anche che Courtois si rifiutò di viaggiare per unirsi alladopo essere stato trascurato per la carica di capitano.