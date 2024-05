La spa per i capelli più desiderabile che ci sia è corena | si chiama Hyggee Spa

(Di martedì 28 maggio 2024) Anche se sono sempre di più i saloni che dedicano un’attenzione particolare ai, durante il lavaggio, in pochi riescono a raggiungere vette di eccellenza e benessere. La detersione è ancora vista come uno step di passaggio, che porta diretti verso la postazione principale: quella del taglio o della piega. Ecco perché si può dire di non aver mai provato e trovato, in Italia e probabilmente anche in Europa, una spa percome quella coreana che è diventata virale su Instagram. Il merito è della sua fondatrice @aolado sulhye. Il nome della spa che ha creato èSpa (sì, con doppia e finale). Il successo è stato decretato da Instagram, dove i reel postati raggiungono milioni di visualizzazioni.

Nasce ToiletPaper Beauty, la nuova linea di bellezza surreale e Made in Italy - Nasce ToiletPaper Beauty, la nuova linea di bellezza surreale e Made in Italy - La rivoluzionaria collezione ToiletPaper Beauty, 100 per cento Made in Italy, è composta di molteplici linee: Hair per i capelli, Bath&Body per il corpo, Hands per le mani. La linea si estende anche ... amica