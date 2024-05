"La sostenibilità non sia solo uno slogan". Intervista a Paolo De Nardis  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - Presidente dell'Istituto di Studi Politici S. Pio V e professore emerito di Sociologia presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma,desi è occupato più volte in passato dei temi della, sottolineando come tale categoria irrompa nella discussione pubblica in una fase, quella degli anni '80, che aveva visto i diritti sociali iniziare a recedere di fronte a un'accelerazione del modello neoliberista, rendendo necessario un riequilibrio. La nostra riflessione parte dalla possibilità di riproporre la medesima contrapposizione nel crescente dibattito sulladigitale. “Ladigitale sembra una novità ma ne stiamo parlando – in termini di città digitale, mondo digitale – già da fine anni '80, quando era un argomento un po' tabù a causa del divario digitale che in Italia era all'epoca fortemente accentuato”, osserva De, “il problema dell'ignoranza digitale non riguardavai ceti più deboli e poveri, anche nei ceti elevati l'alfabetizzazione digitale era agli inizi.