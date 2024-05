La sostenibilità in passerella | Dalla moda fino all’ambiente un legame col nostro territorio

(Di martedì 28 maggio 2024) di Gilda Cacciapuoti Un’alleanza tra scuola e Università per la presentazione di abiti sostenibili nella collezione "SkyLook". Il progetto ’Fashion al Museo’ vede coinvolti il Sistema dei Musei e Orto Botanico di Unimore e l’Istituto Professionale Statale Cattaneo - Deledda di Modena. "Un progetto partito da un’esperienza didattica pilota, la collezione ’Gem Fashion’ natacollaborazione tra il Museo Universitario Gemma e la Scuola Cattaneo-Deledda. Grazie a sorprendenti risultati, ha portato alla nascita di ’Fashion al Museo’ che porterà di anno in anno gli studenti ad ispirarsi al patrimonio culturale dei musei universitari", ha affermato Milena Bertacchini, rappresentante del Sistema dei Musei e Orto Botanico - Museomore e Coordinatrice del progetto Fashion al Museo.

