La sfida di Grigolini Il candidato si presenta per il voto a Comano puntando sulla sanità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Nelle sue intenzioni il gruppo ”Territorio e Rinnovamento“, composto da 9 candidati anziché 11 e tutti provenienti dalla zona di costa, vuole offrire un’alternativa costruttiva all’elettorato di. "In queste piccole realtà – secondo l’aspirante sindaco Fabrizio– è importante la collaborazione. Io non cerco lo scontro politico ma certamente voglio essere ascoltato". Ed il sindaco uscente, Antonio Maffei, non ha fatto mancare un gesto di cortesia istituzionale, accogliendo e salutando lonte domenica mattina in sala di rapnza. "Ho svolto per 40 anni la professione di medico di famiglia a Carrara. Conosco le problematiche sanitarie – ha esordito– e posso immaginare che in un Comune come questo, ai confini della Lunigiana, siano maggiori".