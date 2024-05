La rinascita di Jovanotti A Cortona prepara la riscossa e lancia le date del tour 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Jova torna sul palco. Vede la luce in fondo al tunnel il cantautore cortonese. Dopo lo stop forzato per il brutto incidente in Repubblica Domenicana, fuori ledelche vedranno Lorenzo Cherubini in arte, impegnato in live nei principali palazzetti dello stivale con una data anche a Zurigo e una tappa pure in Toscana, a Firenze. Lo aveva già spoilerato ai suoi followers la settimana scorsa con un post sui social in cui aveva anticipato la grafica del#PalaJova, e ancora prima l’annuncio del grande ritorno ai microfoni mattutini di Fiorello nell’ultima puntata della fortunata serie su Rai 2. Adesso arriva la conferma definitiva, quella del cartellone con lemesse nere su bianco sulla locandina ufficiale del