La riconquista dell' America - Panorama in edicola

(Di martedì 28 maggio 2024) L'editoriale del direttore - Una buona idea per Sicilia e Calabria Ci vorrebbe un commissario straordinario per entrambe le regioni, con il compito definito di programmare tutti i possibili interventi del Ponte sullo Stretto. Un commissario non deve tener contoe elezioni e nemmeno del consenso. Baby squillo - Vendesi teenagera porta accanto Lo scandaloe giovanissime prostitute di Bari scoperchia quella che sta diventando un’emergenza: sempre più ragazzine offrono sesso in cambio di soldi. Un mercato favorito dai social network. E dalla nostra società.. Medicina miracolosa - Non è vero ma ci credo Sui social proliferano le bufale su rimedi fai-da-te per combattere malattie gravi. Come la curcuma per curare il cancro. Fake news che colpiscono anche le nostre abitudini alimentari.