La retorica del complotto di Donald Trump - La retorica del complotto di Donald Trump - E lo fa riutilizzando già rodati schemi retorici. Per esempio mette in dubbio la correttezza della procedura elettorale. “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, ... lanazione

Cosa hanno in comune Avril Lavigne e Filippo Turetta: non esistono - Cosa hanno in comune Avril Lavigne e Filippo Turetta: non esistono - “Avete mai visto una sua foto dopo l’arresto”, è la domanda retorica che si fanno i teorici del complotto. La risposta è no, e questo basterebbe a dimostrare che sia tutta un’invenzione, e che i suoi ... huffingtonpost

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: a Kharkiv situazione sotto controllo ma non stabile - Guerra Ucraina Russia, Zelensky: a Kharkiv situazione sotto controllo ma non stabile - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: a Kharkiv situazione sotto controllo ma non stabile ... tg24.sky