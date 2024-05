La prossima trilogia di Spider-Man nel MCU si potrebbe concludere con un paio di cattivi molto familiari

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 28 maggio 2024) Quando i Marvel Studios hanno collaborato con Sony Pictures e hanno accettato di condividere-Man, è stata presa rapidamente la decisione di concentrarsi suiche il lanciaragnatele non aveva mai affrontato prima sullo schermo.-Man: Homecoming presentava Shocker e Avvoltoio e ha persino posto le basi per l’eventuale debutto di Scorpion introducendo Mac Gargan.-Man: Far From Home ha spostato l’attenzione su Mysterio, solo che-Man: No Way Home ha messo il Peter Parker di Tom Holland contro idei precedenti film di-Man. L’eroe del MCU ha combattuto Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, Sandman e Lizard; per quanto entusiasmante fosse per i fan questa decisione, apparentemente ha chiuso la porta a nuove versioni di queiche apno sulla Terra-616.