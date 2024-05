La propaganda dei nemici della democrazia e la dissonanza cognitiva dei nostri intellettuali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) L’ennesima strage di civili palestinesi, questa volta in un campo profughi di Rafah, definita da Benjamin Netanyahu «un tragico errore», conferma la tremenda spirale in cui il primo ministro israeliano sta trascinando il suo paese, gli Stati Uniti e l’intero occidente. Se è vero, come ha scritto sull’Atlantic Anne Applebaum, che lasta perdendo la guerra, a proposito del modo in cui Russia e Cina, con altre potenze minori, stanno riuscendo a inquinare e condizionare il dibattito pubblico in occidente, non bisognerebbe sottovalutare il contributo che a questo sforzo ha dato Netanyahu. Il cuoreantidemocratica, sia quella di diretta fabbricazione estera, sia quella mediata dai vari partiti sovranisti europei, sta infatti nell’accusa di ipocrisia e doppio standard.