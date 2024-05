La Promessa anticipazioni 28 maggio | Martina minaccia Cruz e Don Alonso

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2024) Il 282024, Canale5 trasmetterà una nuova puntata della soap La, che promette di essere ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Leci rivelano che Maria farà di tutto per aiutare Salvador, mentre Margarita avrà dei duri scontri cone Don. Vediamo insieme cosa ci attende in questo episodio. Un Posto al Soledal 3 al 7 giugno: Rossella si arrende La: Maria aiuta Salvador Maria, sempre attenta ai bisogni degli altri, non ha mai smesso di preoccuparsi per Salvador. Determinata ad aiutarlo, chiederà al medico Abel di visitare l’ex soldato per capire se ci sia una possibilità che possa recuperare la vista. Abel, pur tra i suoi continui scontri con Jana, è riconosciuto come un buon medico e accetta di visitare Salvador.